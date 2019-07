Magical Girl Site: il manga si concluderà con l'uscita dei prossimi due capitoli

È ufficiale: Magical Girl Site, il manga shonen scritto e disegnato da Kentaro Sato, è prossimo alla sua conclusione. Il fumetto, nato come spin-off di Magical Girl Apocalypse, ha iniziato la sua corsa nel lontano luglio del 2013 e conta attualmente un totale di 136 capitoli e 15 Volumi disponibili.

Secondo quanto riportato dal post Twitter reperibile in calce, Mahou Shoujo Site si concluderà con l'uscita del capitolo 138, presumibilmente entro le prossime due settimane. I due nuovi numeri, chiamati Enter 82 e 83, saranno pubblicati su Weekly Shonen Champion, la stessa rivista giapponese responsabile per la serializzazione dell'anticipatissimo Beastars, tra poco anche serie anime.

Per chi non conoscesse l'opera, Magical Girl Site racconta la storia di Aya Asagiri, una ragazza vittima di bullismo. Costretta a subire gli abusi dei suoi compagni di scuola e di suo fratello maggiore, un giorno Aya sigillerà un patto con un'inquietante presenza per acquisire dei poteri magici. Utilizzare il suo potere però le costerà caro: i sui organi interni infatti deterioreranno più velocemente ad ogni utilizzo della magia.

Il fumetto ha ispirato una serie anime, prodotta da production doA e trasmessa dal 6 Aprile 2018. L'adattamento, diretto da Tadahito Matsubayashi, conta attualmente una sola stagione da 12 episodi.

Vi ricordiamo inoltre che parlando di fumetti prossimi alla conclusione, si è recentemente molto discusso riguardo al finale di My Hero Academia.