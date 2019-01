Magical Girl Spec-Ops Asuka fra i nuovi anime del palinsesto invernale di Crunchyroll

Attraverso il proprio sito ufficiale, la piattaforma Crunchyroll ha annunciato i nuovi anime che andranno ad arricchire il proprio palinsesto invernale del 2019. Fra le serie serie svelate nelle ultime ore troviamo anche l'inedito Magical Girl Spec-Ops Asuka, il nuovo anime diretto da Hideyo Yamamoto (Strike the Blood).

Boogie Pop and Others inizierà il 4 gennaio 2019, alle ore 15:00.

Trama: "Takeda Keiji stava aspettando la sua fidanzata, Miyashita Touka, a scuola. Ma lei non si è presentata all'appuntamento e non riesce a trovarne traccia. Il sole inizia a tramontare e Takeda decide di rinunciare e di tornare a casa. In quel momento vede un uomo vagare barcollando con le lacrime negli occhi. Takeda e le altre persone capiscono presto che l'uomo non è normale e decidono di ignorarlo, ma una persona si avvicina allo strano individuo. Una figura misteriosa che indossa un mantello e un bizzarro cappello. Questa persona sembra avere lo stesso volto di Miyashita Touka, la fidanzata che ha scaricato Takeda..."

Diretta da Shingo Natsume (One-Punch Man, Space Dandy, ACCA: 13-Territory Inspection Dept.) presso il rinomato studio d’animazione Madhouse, la serie è sceneggiata da Tomohiro Suzuki (One-Punch Man, Tiger & Bunny), mentre Hidehiko Sawada (One-Punch Man, Redline) e Kensuke Ushio (A Silent Voice, DEVILMAN crybaby, Liz and the Blue Bird) ne curano rispettivamente il character design e la colonna sonora.

Katana Friends ~ Mini Toji inizierà il 5 gennaio, alle ore 20:00

Trama: "La vita quotidiana delle ragazze include combattere e non combattere? Tutti i personaggi della serie animata 'Katana Maidens' e del gioco per cellulare 'Katana Maidens Kizamishi Issen no Tomoshibi' si uniscono in versione mini!"

Yuu Nobuta (High School Fleet) dirige il nuovo anime televisivo presso lo studio project No.9 (Angel's 3Piece, Pastel Memories, Momo Kyun Sword), mentre Aoi Akashiro (Classroom of the Elite, Fuuka, Killing Bites) e Hiromi Ogata (Magic Kaito 1412) ne curano rispettivamente la sceneggiatura ed il character design.

WATATEN!: an Angel Flew Down to Me inizierà l'8 gennaio, alle ore 16:00.

Trama: "Miyako è una timida studentessa del liceo ed è anche un'otaku. Un giorno le accade d'incontrare alcuni ragazzini angelici delle elementari! Quando Miyako vede Hana-chan, nuovo amico della sorella minore, il suo cuore non smette di battere! La ragazza tenta di stare con loro, ma con difficoltà... una commedia a sketch su come rimanere accanto alla ragazza super carina sta per iniziare!"

Daisuke Hiramaki (Yuruyuri San Hai!, Shirobako, New Game!) dirige la serie presso lo studio d’animazione Doga Kobo (Tada Never Falls in Love, Monthly Girls' Nozaki-kun), mentre Yuka Yamada (Miss Kobayashi's Dragon Maid, My Sweet Tyrant) e Hiromi Nakagawa (Himouto! Umaruchan, Rewrite) ne curano rispettivamente la sceneggiatura ed il character design.

Meiji Tokyo Renka inizierà il 9 gennai, alle 18:00

Trama: "Un mondo misterioso ti chiama... Questa notte è immersa in una luce lunare cremisi.

In una notte di luna piena rossa, la liceale Ayazuki Mei è stata attirata dalla magia del misterioso mago Charlie ed è entrata in una scatola. Quando si è svegliata si è trovata a Tokyo nell'era Meiji!

Mei, persa e confusa, è aiutata da Mori Ougai e Hishida Syunso che la conducono nella propria carrozza indirizzata verso Rokumeikan, una sontuosa sala da ballo gremita di potenti ufficiali. In questo luogo incontra personaggi storici come Izumi Kyoka, Kawakami Otojiro, Koizumi Yakumo e Fujita Goro. In questo mondo, durante la "Misty Hour" tra tramonto e alba compaiono i "mononoke". Chi può vederli è chiamato "Tamayori" e Mei è una di loro. Mentre vive un'esistenza non a lei familiare i sentimenti sbocciano tra lei e queste persone e il potere dei tamayori può solo fortificare questi legami.

La sua possibilità di tornare al proprio mondo giungerà con la luna piena del mese successivo. Sceglierà la vita moderna o... ?

Nella fantastica era Meiji di Tokyo, una storia d'amore attraverso il tempo sta sbocciando."

Akitarō Daichi (Kamisama Kiss, Ninja Girl & Samurai Master) dirige la serie presso TMS Entertainment (Saint Seiya - The Lost Canvas), mentre Junko Yamanaka (Kamisama Kiss, Ninja Girl & Samurai Master) fungerà da character designer e da direttore dell’animazione.

Magical Girl Spec-Ops Asuka inizierà l'11 gennaio, alle ore 20:10.

Trama: "Leggende, miti e magia... l'umanità ha finalmente la possibilità di incontrare un mondo che è stato dimenticato per via dello sviluppo scientifico. Comunque questa riunione non è delle più felici. Dei mostri invadono la terra dal mondo dei morti rendendo inutili le armi moderne e lasciando incerto il destino dell'umanità. Ma grazie all'Otherworld Trade Agreement, l'umanità ha la possibilità di uscire dal baratro dell'estinzione grazie alle ragazze magiche. Queste eroine, che hanno ottenuto poteri magici immensi, conducono finalmente gli umani alla vittoria malgrado tutte le ferite fisiche ed emotive che provoca loro farlo. Nonostante tutto questa vittoria si dimostra niente più che l'inizio di una nuova battaglia. Con la crescita del crimine in tutto il mondo, terrorismo indiscriminato, guerre civili e disordini pubblici il lavoro delle ragazze magiche non finisce mai..."

Diretta da Hideyo Yamamoto (Strike the Blood, Code:Realize -Guardian of Rebirth-) presso LIDEN FILMS (The Heroic Legend of Arslan, Terra Formars), la serie sarà sceneggiata da Makoto Fukami (Berserk, Yuruyuri San Hai!) e Norimitsu Kaihō (School-Live!, Danganronpa 3: The End of Hope's Peak High School: Despair Arc). Yoko Suzuki (Bleach, Polar Bear's Café) ne curerà invece il character design, mentre R.O.N (FLCL Alternative, Kuroko's Basketball) ne comporrà la colonna sonora.

Kemono Friends 2 inizierà il 14 gennaio, alle ore 20:35.

Trama: "Al Japari Park, un enorme zoo da qualche parte nel mondo, un misterioso fenomeno ha dato un'apparenza umanoide agli animali. Nella nuova forma sono conosciuti come "Amici" e vivono insieme in armonia nel parco. Un giorno gli Amici Serval e Caracal incontrano un bambino umano nella foresta. Invitano così il piccolo affamato ad unirsi a loro in viaggio e vanno a cercare molti nuovi Amici, cibi deliziosi e i segreti del parco. Affrontano anche una brutta situazione che scuote la terra sotto i loro piedi! Una storia nuova sul Japari Park sta iniziando!"

Ryuichi Kimura (Aikatsu!) dirigerà la serie televisiva presso lo studio d’animazione Tomason, mentre Takuya Masumoto (Z/X Ignition) ne curerà la sceneggiatura. Hideo Taniguchi (Folktales from Japan) fungerà poi da direttore della CG, mentre Nobuyuki Abe, Yasuyuki Konno e Akiyuki Tateyama si occuperanno della direzione del suono, degli effetti e della colonna sonora.

E voi, quali serie contate già di seguire durante la stagione alle porte? Fateci conoscere le vostre preferenze attraverso i commenti!