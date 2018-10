Magical Girl Special Ops Asuka: pubblicato il primo trailer dell'anime

Il sito ufficiale della serie animata adattamento del manga scritto da Makoto Fukami e disegnato da Seigo Toyika, Magical Girl Special OPS Asuka, ha pubblicato un nuovo trailer dell’anime. Il titolo uscirà il prossimo gennaio.

Di seguito potete trovare una parte del cast coinvolto nel progetto:

Aya Suzaki (The IDOLM@STER Cinderella Girls’, Ajin) doppierà Asuka Otorii ;

(The IDOLM@STER Cinderella Girls’, Ajin) doppierà ; Akira Sekine (Princess Principal) vestirà i panni di Kurumi Mugen ;

(Princess Principal) vestirà i panni di ; Eriko Matsui (The IDOLM@STER Cinderella Girls’, Agu: Tensai Ningyo) sarà la voce di Mia Cyrus ;

(The IDOLM@STER Cinderella Girls’, Agu: Tensai Ningyo) sarà la voce di ; Ayana Taketatsu (K-ON!, Dagashi Kashi) doppierà Chisato Yonamine.

Hideyo Yamamoto (Strike the Blood, Codice: Realize -Guardian of Rebirth) dirigerà la serie, la quale verrà realizzata dallo studio LIDEN FILMS (Terra Formars). Makoto Fukami (Berserk, Yuruyuri San Hai!) e Norimitsu Kaihō (Danganronpa 3: The End of Hope High School: Despair Arc) si occuperanno della composizione della serie, mentre, Yoko Suzuki (direttore dell'animazione per Bleach, Polar Bear's Café) sarà il Character Designer. R.O.N (FLCL Alternative, Kuroko's Basketball), invece, realizzerà la soundtrack della serie.

Di seguito potete trovare la sinossi del titolo:

“ Un gruppo di giovani donne con dei poteri misteriosi sono apparse per sconfigge delle creature “non morte” che stavano attaccando la Terra.

Ora, dopo tre anni di apparente pace, sono riemerse le stesse creature malvagie. Cinque ragazze magiche dovranno ritornare in guerra, con il Magical Girl Special OPS Force, per difendere l'umanità da queste calamità.”

Avete visto il trailer? Come vi sembra il titolo? Lo guarderete?