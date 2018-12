Magical Girl Special Ops Asuka, il secondo trailer ci offre un assaggio dell'opening

Il sito ufficiale nipponico di Magical Girl Special Ops Asuka ha recentemente pubblicato il secondo video promozionale del nuovo anime tratto dall’omonimo manga di Makoto Fukami e Seigo Tokiya, offrendo ai fan un breve assaggio del vivace tema di apertura della serie.

Intitolata “KODO”, la sigla iniziale cantata da nonoc accompagna infatti la seconda e ultima parte del filmato visionabile in chiosa all'articolo, attraverso il quale apprendiamo inoltre che la sigla di chiusura, intitolata "Rebel Flag”, sarà invece eseguita dalla band GARNiDELiA.



Il cast vocale di Magical Girl Special Ops Asuka include Aya Suzaki (Asuka Ōtorii), Akira Sekine (Kurumi Mugen), Eriko Matsui (Mia Cyrus), Ayana Taketatsu (Chisato Yonamine), Chinami Hashimoto (Sayako Hata) e Rie Takahashi (Nozomi Makino), cui si sono recentemente aggiunti anche M.A.O (Tamara Volkova), Yōko Hikasa (Rau Peipei), Kenji Nomura (Yoshiaki Iizuka) e Kokoro Kikuchi (Sacchū).

Diretta da Hideyo Yamamoto (Strike the Blood, Code:Realize -Guardian of Rebirth-) presso lo studio LIDEN FILMS, la serie sarà sceneggiata da Makoto Fukami e Norimitsu Kaihō, mentre Yoko Suzuki e R.O.N. ne cureranno rispettivamente il character design e la colonna sonora.



Magical Girl Special Ops Asuka esordirà l’11 gennaio 2019 sulle reti nipponiche MBS e TBS, per poi approdare anche su BS-TBS, AT-X e CBC. È stato già confermato che l’anime, quantomeno in Giappone, sarà disponibile anche su Amazon Prime Video, ma sfortunatamente non sappiamo ancora se il servizio di streaming lo proporrà anche nel resto del globo.