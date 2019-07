Magical Sempai: svelato il numero di episodi che comporranno l'anime

Il sito ufficiale del nuovo adattamento di Magical Senpai ha rivelato il numero di episodi di cui si comporrà la produzione. L'anime conterà 12 episodi e sarà disponibile in formato Blu Ray in Giappone a partire dal 3 Dicembre.

L'anime è disponibile per lo streaming su Crunchyroll, ed ha avuto inizio il 2 Luglio. Lo staff della produzione è composto da Fumiaki Usui (Spince and Wolf, Horizon in the Middle of Nowhere II) alla direzione della serie presso lo studio di Liden Films,



Rintarou Ikeda (Love and Lies, Hakyu Hoshin Engi, Love Tyrant) si occuperà della sceneggiatura, mentre Eriko Ito (Love and Lies, Poco's Udon World) avrà cura del character design e contemporaneamente svolgerà il ruolo di chief animator. Il comparto musicale è affidato Minori Suzuki, che ha realizzato la ending dell'anime.

Kodansha sta pubblicando il manga in formato digitale e descrive così la trama dell'opera:

"Ho incontrato lei, una carina ma strana sempai, non riuscirai a staccarle gli occhi di dosso! Il famoso gag manga che ha mandato in visibilio il Giappone è finalmente qui, non perdetevelo!".

Dell'anime sono già stati svelati i componenti del cast, insieme ad un trailer che, nel caso non conosceste il prodotto in questione, potrebbe aiutarvi a capire se faccia al caso vostro o meno.

