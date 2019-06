Magical Senpai: rilasciati trailer e i componenti del cast dell'anime

L'anime di Magical Senpai, adattamento del manga seinen pubblicato da Kodansha su Weekly Shonen Magazine, ha ricevuto un nuovo trailer promozionale che include la nuova opening dell'opera, "Fantastic Illusion".

L'adattamento animato inizierà il 2 luglio e sarà trasmesso su Tokyo MX alle 11.00 p.m., con ogni episodio che avrà una durata di circa quindici minuti. Lo show andrà in onda anche su MBS E BS-NTV, con Crunchyroll che fornirà lo streaming della serie. Sono stati divulgati anche i nomi degli attori che andranno a prestare la voce ai personaggi dell'anime, eccoli di seguito:

Kaede Hondo (Senpai)

Aoi Ichikawa (Assistente)

Eri Kitamura (Saki-chan)

Rie Takahasi ( Madara San)

Daisuke Namikawa (Ma-Kun)

Himika Akaneya (Sorella)

Il director dell'anime, Fumiaki Usui (episode director di Chaos;Head, Spice and Wolf, Horizon in the Middle of Nowhere 2) dirigerà la serie presso LIDEN FILMS, e Rintarou Ikeda (sceneggiatore di Love and Lies, Hakyu Hoshin Engi, Love Tyrant) si occuperà della scrittura della stessa. Il character designer è Eirko Ito (Love and Lies, Poco's Udon World), e oltre a questo ruolo sarà anche il direttore delle animazioni. Per concludere, Minori Suzuki realizzerà la ending dello show.

Kondansha Comics pubblica il manga in maniera digitale, ecco una breve sinossi fornita dall'editore:

"Ho incontrato lei, una carina ma strana sempai, non riuscirai a staccarle gli occhi di dosso! Il famoso gag manga che ha mandato in visibilio il Giappone è finalmente qui, non perdetevelo!".

La stagione estiva si prepara ad offrici diversi anime di qualità, come quelli di Dr. Stone e di Fire Force , entrambi sbalorditivi dai loro trailer promozionali.