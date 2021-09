Un magico cosplay di Mona Megistus da Genshin Impact: la virale russa Shirogane all'opera

Ormai la febbre da Genshin Impact ha avvolto tutto il mondo. Aggiornamento dopo aggiornamento, il gioco continua a rinnovarsi e a proporre sfide e contenuti inediti per tenere impegnati i videogiocatori globali. La popolarità del prodotto dello studio MiHoYo ha però incentivato anche la creazione di tanti cosplay sui personaggi più amati.

Ormai sono frequenti i cosplay a tema Genshin Impact su Instagram, Twitter, Reddit e tutte le altre piattaforme social della rete. Sia amatorialmente che professionalmente abbiamo visto negli scorsi mesi tante persone che si sono travestite come i loro personaggi preferiti, con alcuni che sono diventati davvero virali.

Tra le cosplayer più famose c'è Shirogane-sama, una modella russa con tantissimi follower su Instagram e che si è spesso dedicata a questo mondo fantasy. Recentemente ha proposto un cosplay di Yoimiya davvero ben realizzato, ma negli scorsi giorni ha rincarato la dose con un cosplay magico e virale di Mona Megistus, un altro dei personaggi più famosi di Genshin Impact. In basso potete vedere i due post con le foto che hanno raccolto complessivamente oltre 100.000 like in pochi giorni, diventando velocemente virali.

Anche un'altra cosplayer ha proposto delle foto con Mona Megistus, a testimoniare quanto sia amata l'astrologa di Genshin Impact.