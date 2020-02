Magneto distrugge una Sentinella in questa spettacolare statuetta del mondo

Il mondo delle statuette ed action figure è piuttosto variegato e oscilla tra i pupazzetti Funko POP, replicati con dimensioni particolari, alle riproduzioni più fedeli e d'alta qualità. Nel mezzo ovviamente c'è comunque un universo di materiale adatto per ogni gusto. E in questo universo appare una nuova statuetta legata agli X-Men.

Nonostante le tante diatribe e guerre civili interne, capeggiate da tanti leader mutanti, il mondo degli X-Men vede anche un nemico unico per questo nuovo step dell'umanità: le Sentinelle. Queste creature robotiche annientano chiunque abbia un gene mutante, costringendo il Professor Xavier e il suo gruppo a stringere alleanze con lo storico amico-nemico Magneto.

In questa nuova statuetta, Magneto scatena tutta la sua furia su una sentinella, quasi completamente distrutta. La Marvel Comics X-Men Diorama Magneto Statue ha un costo di 239,99 dollari, ovvero circa 215 euro e sarà pronta a dicembre 2020; tuttavia, le preordinazioni sono già effettuabili. Magneto si presenta in scala 1 a 10, con 31 cm di altezza, 24 in larghezza, 22 in spessore e 800 grammi di peso.

L'Iron Studios ha creato una statuetta degli X-Men ricco di dettagli e ha fatto in modo da presentare il noto Magneto in due versioni: la prima con l'iconico elmo e la seconda senza. Nel mondo dei fumetti, invece, è fresco l'annuncio del crossover X of Swords.