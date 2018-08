Magneto: Famigerato, Deadpool e Daredevil fra le uscite Marvel Italia di ottobre 2018

Direttamente dalle pagine di Anteprima, vi proponiamo anche questo mese le novità targate Marvel che la casa editrice italiana Panini Comics conta di pubblicare durante il mese di ottobre 2018 e nei successivi mesi autunnali. Fra gli annunci più interessanti troviamo il primo numero della nuova serie di Avengers scritta dalla superstar Jason Aaron.

Cominciamo, come sempre, dai volumi per collezioni proposti in edizione rigorosamente cartonata. Apprendiamo che nel mese di novembre verrà rilasciato il volume intitolato “Natale con i super eroi” (200 pagine, 25€), il quale raccoglierà una selezione delle migliori storie natalizie uscite dal 1976 ad oggi. Seguiranno poi “Super eroi nello spazio” (256 pagine, 24€), che invece raccoglierà alcune storie Marvel legate all’esplorazione spaziale, e “Noi siamo gli X-Men” (320 pagine, 25€), una raccolta di storie dedicate a mutanti.



Sempre nel mese di novembre potremo finalmente portare a casa i volumi cartonati di Vecchio Occhio di Falco 1 (136 pagine, 16€), Punisher 1 - War Machine (136 pagine, 16€) e Daredevil 8 - Un diavolo a San Francisco (160 pagine, 16€), che verranno pubblicati all’interno della collana “Marvel Collection”.



A ottobre, invece, i fan potranno sfogliare i volumi Ms. Marvel 8 - Mecca (136 pagine, 14€), Amazing Spider-Man 3 - Giochi di Potere (208 pagine, 21€) e soprattutto Magneto 1 - Famigerato (264 pagine, 25€), che verrà pubblicato all’interno della collana “Marvel Super-Sized Collection”.



Ottobre segnerà anche l’uscita di Deadpool contro Vecchio Logan (112 pagine, 9.90€), 1985 (169 pagine, 16€), Daredevil Collection: Cuorenero (216 pagine, 22€), Deadpool Collection: I Re del Suicidio (264 pagine, 25€) e Doctor Strange: Cos’è che ti disturba, Stephen? (128 pagine, 15€).

A novembre, invece, verranno rilasciati S.H.I.E.L.D. - Architetti dell’Infinito (368 pagine, 33€), X-Men – L’ultimo canto di Fenice (256 pagine, 24€), Spider-Man Collection: La saga del costume alieno parte 2 (296 pagine, 29€), Fantastici Quattro & X-Men: Fantastiche Avventure (192 pagine, 22€) e Deadpool Best 8 – Deadpool selvaggio (152 pagine, 14€).

Mentre nel mese di gennaio potremo sfogliare l volume intitolato “Le Grandi Storie della Suspance” (296 pagine, 25€), a febbraio 2019 leggeremo Marvel Omnibus – Capitan Marvel 3 (576 pagine, 59€), La morte di Capitan Marvel (96 pagine, 20€), Marvel Masterworks – Ms. Marvel 1 (272 pagine, 25€) e Marvel Masterworks – Iron Man 10 (264 pagine, 25€).

Di seguito trovate invece le consuete pubblicazioni Marvel in edizione spillata/brossurata.

11 ottobre

Amazing Spider-Man 708 – 88 pagine, spillato – 3.90€

Avengers 104 – 80 pagine, spillato – 3.90€

Capitan America 102 – 48 pagine, spillato – 3.20€

Deadpool 118 – 48 pagine, spillato – 3.20€

Infinity Countdown 1 (di 6) – 64 pagine, brossurato – 3.90€

La Potente Thor 233 – 64 pagine, spillato – 3.50€

18 ottobre

Wolverine 367 – 48 pagine, spillato – 3.20€

Venom 15 – 48 pagine, spillato – 3.20€

X-Men Blu 12 – 80 pagine, spillato – 3.90€

X-Men Oro 12 – 80 pagine, spillato – 3.90€

25 ottobre

Amazing Spider-Man 709 – 88 pagine, spillato – 3.90€

Deadpool 119 – 48 pagine, spillato – 3.20€

Infinity Countdown 2 (di 6) – 64 pagine, brossurato – 3.90€

31 ottobre

Daredevil 86 – 80 pagine, spillato – 3.90€

Doctor Strange 43 – 64 pagine, spillato – 3.50€

Infinity Countdown 3 (di 6) – 64 pagine, brossurato – 3.90€

Marel 2-in-uno 4 – 64 pagine, spillato – 3.50€

Venom 16 – 48 pagine, spillato – 3.20€

Wolverine 368 – 48 pagine, spillato – 3.20€

generico ottobre

Spider-Gwen 17 – 111 pagine, brossurato – 9.90€

Inumani Presenta 6 Freccia Nera: al sicuro – 96 pagine, brossurato – 8.90€

8 novembre

Tony Stark - Iron Man 1 – 32 pagine, spillato – 2€

15 novembre

Amazing Spider-Man 1 – 80 pagine, spillato – 3.90€

Avengers 1 – 48 pagine, spillato – 3.50€

generico novembre

Le fiabe con i super eroi Marvel – 144 pagine, brossurato – 9.90€

Tu sei Deadpool: il fumettogame! – 112 pagine, brossurato – 19.90€

Weapon X 4 – 111 pagine, brossurato – 9.90€

