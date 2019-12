Una magnifica statuetta di Naruto da 900€ raffigura la morte di Jiraiya con i sei sentieri

Chi può aver mai dimenticato quella battaglia, quel momento? Quando uno Jiraiya ancora al centro di Naruto si infiltrò nel Villaggio della Pioggia, imbattendosi involontariamente nel capo dell'Akatsuki, Pain. Quando fu messa in scena la modalità eremitica e quando, alla fine dello scontro, non ci fu più nulla da fare per l'amato eremita pervertito.

Quella magnifica scena che ancora oggi fa emozionare tantissimi fan di Naruto prende vita con una statuetta della compagnia Tsume con la linea HQS. L'azienda ha deciso di immortalare in una ricca riproduzione l'attimo in cui Jiraiya stava preparando il codice sulla schiena di Fukasaku, mentre cinque dei sei corpi di Pain si avventavano su di lui per ucciderlo definitivamente.

Alta 59,5 centimetri, larga 55,7 e profonda 49,6, il modellino tratto da Naruto è prodotto in sole 2750 copie, quindi un'edizione limitata, ed è venduta al costo di 899€. Prodotta in poliresina, PU, PVC, ABS e magneti, la statuetta è stata anche presentata con un video trailer che potete vedere nella notizia della durata di ben due minuti, con la seconda metà interamente dedicata a varie inquadrature sui volti di tutti i personaggi. In fondo alla notizia potete invece osservare le immagini in alta qualità che presentano la scena generale della statuetta e alcuni dettagli sul sensei di Naruto.

La compagnia è nota per produrre pezzi in edizione limitata, come la action figure di Naruto e Kurama e quella di Bleach con Ichigo Kurosaki.