Le Magnifiche Esperte: arriva il set natalizio di Yu-Gi-Oh!, è il best buy del 2022?

L'espansione del TCG di Yu-Gi-Oh! Esplosione Alaoscura è appena arrivata nei negozi specializzati, ma già Konami sembra essere pronta al lancio di un nuovo prodotto legato al gioco di carte collezionabili partorito dalla mente del compianto Kazuki Takahashi. A inizio novembre, infatti, sarà lanciato il set "Le Magnifiche Esperte".

Le prime informazioni sul set arrivano direttamente dalla pagina web dedicata al GCC di Yu-Gi-Oh sul sito di Konami, che spiega che Le Magnifiche Esperte sarà lanciato il 3 novembre in Italia e godrà di una release pressoché simultanea sul mercato internazionale. Nei Paesi anglofoni, il set verrà chiamato "Magnificent Mavens", che spiega il prefisso MAMA delle carte che lo compongono.

Magnificent Mavens contiene 115 carte in totale, tutte di rarità Ultra Rara, con una ridottissima probabilità di trovare all'interno dei pacchetti delle carte di rarità Pharaoh's Rare. Queste ultime, però, sembrano essere veramente difficili da reperire durante gli spacchettamenti del set. Per di più, il set verrà venduto in box da collezione, che conterranno ciascuno quattro pacchetti da 5 carte l'uno e la bellezza di 70 bustine protettive. Purtroppo, il prezzo di ciascun box resta ancora sconosciuto.

Vi ricordiamo che Le Magnifiche Esperte è il set di espansione natalizio di Yu-Gi-Oh! del 2022, e per questo motivo non comprende carte del tutto nuove: tutte le creature, le magie e le trappole contenute nel set sono infatti dei reprint di alcune tra le carte più amate delle espansioni degli scorsi mesi, il che rende Magnificent Mavens una delle espansioni più interessanti per i giocatori che hanno dei recuperi da effettuare.

Per questo stesso motivo, alcuni hanno già definito la collezione come uno dei migliori set di Yu-Gi-Oh! del 2022. Tra gli archetipi che dovrebbero trovare supporto nel set troviamo Assaltatrice del Cielo, Mayakashi e Stregartigiana, ma non solo: l'espansione conterrà infatti il deck completo di Ishizu Ishtar, prelevato direttamente dall'anime di Yu-Gi-Oh!.