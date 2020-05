Magus of the Library: Planet Manga annuncia l'arrivo del nuovo manga di Mitsu Izumi

Planet Manga, la divisione di Panini Comics dedicata alla distribuzione di fumetti giapponesi in Italia, ha annunciato a sorpresa l'arrivo di Magus of the Library, l'ultimo manga scritto e disegnato dalla giovane Mitsu Izumi (Ano Hana, 7th Garden). L'opera non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma arriverà presumibilmente nel corso del 2020.

La sinossi del manga di Izumi recita quanto segue: "Nel piccolo villaggio di Amun vive un ragazzino di nome Theo. Theo adora i libri, ma per via delle sue orecchie a punta e del suo stato sociale non può utilizzare la libreria del villaggio. Gli anni passano e il protagonista continua a sopportare l'odio e il pregiudizio degli abitanti, fino a quando, un giorno, incontra Kafna, una bibliotecaria della grande città di Aftzaak. Da quel momento in poi, la vita di Theo cambierà per sempre".

Il primo capitolo di Magus of the Library è stato pubblicato dalla casa editrice giapponese Kodansha nel 2019, ed ha riscosso un buon successo nella terra del Sol Levante. L'opera conta attualmente tre Volumi pubblicati, con un quarto in arrivo il prossimo 20 luglio. Planet Manga non ha ancora svelato le tempistiche riguardanti la distribuzione sul suolo italico.

