Maimashita! Iruma-kun, annunciato l'anime tratto dall'omonimo manga

La settimana scorsa una delle più popolari riviste di manga di Akita Shoten, Weekly Shonen Champion, aveva dichiarato che nel numero successivo sarebbe arrivato un annuncio importante per la serie Mairimashita! Iruma-kun. L'annuncio è diventato oggi realtà, avvisando i lettori che la serie godrà di un adattamento animato.

L'annuncio arriva insieme a una pagina a colori su rivista e accompagnato da un ulteriore annuncio animato per Beastars. La casa editrice ha deciso di non svelare ancora data e staff che lavorerà all'anime di Mairimashita! Iruma-kun, lasciando i dettagli per le future uscite. L'autore Osamu Nishi riesce quindi ad ottenere il suo primo anime grazie alla seconda serie pubblicata, dopo la non felice serializzazione di Hotel Helheim sulle pagine di Jump SQ di Shueisha.

Mairimashita! Iruma-kun è scritto e disegnato da Osamu Nishi e pubblicato sulle pagine di Weekly Shonen Champion di Akita Shoten dal 2 marzo 2017. La serie segue le disavventure di Iruma Suzuki, un umano che viene venduto dai suoi sconsiderati genitori a un demone. Il demone però decide di non mangiarlo, e Iruma si ritrova a vivere a casa sua e a frequentare una scuola nel mondo dei demoni. Naturalmente Iruma si ritrova in un ambiente completamente estraneo e dovrà giostrarsi tra la vita di casa, dove è stato adottato come nuovo nipote da parte del demone, e una vita scolastica con alti e bassi.