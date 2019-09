Mairimashita! Iruma-kun: svelate nuove informazioni sulla theme song dell'anime

Nel corso di queste ultime ore, il sito web ufficiale dedicato a Welcome to Demon School, Iruma-kun, anime tratto dal manga Mairimashita! Iruma-kun scritto da Osamu Nishi, ha rivelato che il gruppo DA PUMP si occuperà dell'opening theme "Magical Babyrinth", mentre la doppiatrice Yū Serizawa lavorerà all'enidng theme, "Debikiū".

Nel corso di questi ultimi giorni è stato annunciato che la serie sarà composta da 23 puntate e sarà disponibile su NHK Educational a partire dal prossimo 5 ottobre. Crunchyroll si occuperà invece di pubblicare i vari episodi in simulcast con la release nipponica. Qui di seguito, invece, potete leggere i nomi dei doppiatori attualmente confermati:

Ayumu Murase nei panni di Iruma Suzuki

Ryohei Kimura nei panni di Asmodeus Alice

Ayaka Asai nei panni di Valac Clara

Daisuke Ono nei panni di Naberius Callego

Takuya Satō nei panni di Sabnock Saburo

"Gli irresponsabili genitori del 14enne Iruma Suzuki hanno venduto il ragazzo ad un demone in cambio di denaro. Con sua sorpresa, tuttavia, il vecchio demone vuole soltanto che Iruma diventi il suo"nipotino! Il ragazzo dovrà inoltre frequentare la scuola dei demoni di cui il suo nuovo nonno e preside mantenendo però segreta la sua natura umana."

Makoto Moriwaki (Onegai My Melody - Kuru Kuru Shuffle!, Tantei Opera Milky Holmes Dai-Ni-Maku, PriPara) è stato posto come director dell'opera, il tutto affiancato da Bandai Namco Pictures, mentre Kazuyuki Fudeyasu (Princess Resurrection, Tantei Opera Milky Holmes, Girls' Last Tour) sta lavorando alla composizione della serie. Akimitsu Honma (RIN-NE, Wotakoi: Love is Hard for Otaku) si sta occupando di comporre la colonna sonora mentre NHK e NHK Enterprises sono stati accreditati per la produzione dell'opera.