Maison Ikkoku: Kyoko torna in una speciale figure dopo 35 dalla fine della serie

Nel novembre del 1980 appariva sulle pagine di Big Comic Spirits, rivista edita da Shogakukan, il primo capitolo di Maison Ikkoku seconda opera firmata dalla mangaka Rumiko Takahashi. Dopo quasi 35 anni dalla conclusione della serie, datata aprile 1987, è stata presentata una speciale figure da collezione dedicata alla protagonista Kyoko.

A differenza della sua prima opera, Lamù, pubblicata su Shonen Sunday, in Maison Ikkoku l'autrice ha voluto raccontare una storia del tutto plausibile. Ambientato a Tokyo negli anni '80, il racconto non ha nulla a che vedere con alieni, oni, e trovate fantascientifiche, ma si sofferma piuttosto sulla vita di Kyoko, che rimasta vedova, si ritrova, sotto richiesta del padre, a gestire la pensione che dà titolo alla serie.

Nel corso dei 15 volumi che compongono la serie, Kyoko stringerà legami più o meno solidi con tutti gli inquilini della pensione, tutti ben caratterizzati e con intricate storie alle spalle. In particolare stringerà un forte rapporto con Yusaku Godai, un Ronin impegnato a studiare per entrare all'università della capitale. Verso la conclusione della serie i due si sposeranno, avranno una figlia, Haruka, e rimarranno a vivere nella pensione.

Per ricordare e celebrare la cerimonia nuziale, lo store online F:NEX ha presentato, tramite le immagini che trovate in calce, la splendida figure da collezione di Nyoko vestita con lo shiromuku, il tradizionale kimono bianco indossato nei matrimoni. Sarà possibile pre ordinare il prodotto fino al 9 settembre, e ad un prezzo di circa 180 euro.



Ricordiamo che Rumiko Takahashi è tornata in Italia grazie alla serie Mao, e vi lasciamo alla folle routine lavorativa della mangaka.