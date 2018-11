Majin Bu sarà al centro del nuovo arco narrativo di Dragon Ball Super?

Potente e tonto in egual misura, nel corso di Dragon Ball Super il paffuto Majin Bu non ha avuto molte chance per dimostrare il proprio valore. Anzi, in occasione dei due tornei organizzati dalle divinità del Multiverso, il guerriero ha soltanto collezionato figuracce... Che sia giunto il momento per cambiare finalmente le cose?

Spuntante in rete soltanto quest’oggi, le tavole del capitolo 42 del manga di Dragon Ball Super rivelano infatti che la potentissima creatura un tempo al servizio del Mago Bibidi e successivamente risvegliata dal figlio Babidi potrebbe giocare un ruolo piuttosto importante nella prossima saga del fumetto illustrato da Toyotaro.



A differenza di quanto ipotizzato in precedenza, le tavole del suddetto capitolo di Dragon Ball Super - che fra le altre cose ci hanno mostrato anche la prevedibile conclusione del Torneo del Potere - rivelano che Majin Bu non è affatto il chiacchierato prigioniero della Pattuglia Galattica, ma una preziosa risorsa di cui Jaco e colleghi potrebbero avere bisogno.



Mentre Goku e Vegeta, qualche tempo dopo la fine del Torneo del Potere, si allenavano tranquillamente in una speciale arena allestita presso la Capsule Corporation, un preoccupato Mr. Satan ha telefonato a Bulma per richiedere l’immediato intervento dei potenti Saiyan. Un manipolo di alieni appartenenti alla Pattuglia Galattica è infatti giunto sulla Terra per portare via Majin Bu, il quale è andato in letargo poco prima che il Torneo del Potere avesse inizio e si trova tuttora addormentato.



Utilizzando rispettivamente il teletrasporto e la tecnica del volo, Goku e Vegeta sono subito accorsi in aiuto di Mr. Satan, mettendo immediatamente fuori combattimento tre dei cinque alieno sconosciuti. Il comandante della pattuglia, tuttavia, si è portato alle spalle di Goku e in un battito di ciglia l’ha messo al tappeto utilizzando la sua minuscola pistola. Sotto gli occhi incredibili di Vegeta e Mr. Satan, Goku è infatti crollato a terra privo di energia, e la stessa sorte è toccata poco dopo anche all’orgoglioso Principe dei Saiyan.



Sconfitti i due guerrieri, gli alieni hanno dunque portato a termine la loro missione, trascinando nello spazio non solo Majin Bu, ma anche i due Saiyan. Una volta giunti presso la base spaziale della Pattuglia Galattica, Goku e Vegeta sono stati risvegliati dall’amico Jaco, che assieme ai propri compagni ha svelato loro il vero obiettivo del corpo di polizia spaziale: liberare il paffuto Grande Kaioshin, una divinità che già da diversi secoli giace sopita all’interno del corpo del Majin Bu grasso.



A quanto pare, la Pattuglia Galattica è sulle tracce di un misterioso prigioniero evaso, e per riuscire nella suddetta missione, è necessario il divino potere del Grande Kaioshin. Ma cosa succederebbe a Majin Bu se il guerriero al suo interno venisse liberato? Anche voi siete curiosi di scoprirlo?