Majin Buu si fonde con, non ci crederete, il DualSense, nuovo controller di PlayStation 5

Se siete gamer oltre che otaku o se comunque seguite anche il mondo videoludico oltre che quello anime e manga, allora sarete a conoscenza dell'ultimo annuncio fatto in casa Sony relativo alla PlayStation 5 prossimamente in uscita. Annuncio che ha mostrato il nuovo controller, denominato "DualSense", che accompagnerà i giocatori in futuro.

L'hype, ovviamente, tra chi stava aspettando con frenesie nuove notizie sulla prossima console di casa Sony in uscita alla fine di questo anno, è alle stelle. La notizia, come capita ogni volta in circostanze come queste, si è diffusa a macchia d'olio su tutti i canali social e sui giornali e blog specialistici, arrivando a coinvolgere anche quella fetta di persone che condividono la passione dei manga e degli anime con quella dei videogiochi.

Questo è stato il caso di un famoso fan artist di Twitter, Boss Logic, che ha voluto condividere sul suo profilo l'ultima creazione originale che ha dato vita a una fusione insolita tra, Majin Buu, uno dei villain più iconici del mondo di Dragon Ball Z e il già citato DualSense di Sony.

L'idea è nata dal semplice ragionamento che vede il nemico paffuto e rosa, attualmente nella serie di Super alleato dei nostri protagonisti, avere la tendenza, come dimostrato in passato, di fondersi con qualsiasi essere, così da sviluppare nuovo potere e soprattutto un nuovo aspetto. Lo abbiamo visto farlo con Gotenks, Piccolo e Gohan e, proprio basandosi su questo principio, oggi lo vediamo fuso con il controller del momento.

Come potete chiaramente vedere dalla foto riportata in calce all'articolo, il DualSense dalla doppia colorazione, bianca e nera, è andata a costituire la parte inferiore di Majin Buu, in questa fusione particolare quanto esilarante.





