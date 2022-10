Majin Vegeta è più galvanizzato che mai in questa nuova action figure

Un Vegeta statuario, in tutta la sua maestosa potenza, è capace di elettrizzare le vostre camere solo a guardarlo!

Come ci annuncia in un suo tweet, i costi sono i seguenti: 230 euro la versione EX e 180 euro per la normale. Il principe dei Saiyan potrebbe osservarvi agguerrito ridotto in scala uno a sei e con ben 28 centrimetri e mezzo di altezza. Nel caso in cui vi fosse interesse a prenotarlo, il rivenditore richiede l'aggiunta di 50 euro al pagamento e ci informa anche della disponibilità ad un pagamento complessivo rateale.

Avete, dunque, la possibilità di osservare Vegeta immortalato nel suo stadio più potente della serie Z. L'orgoglioso Vegeta, che (quasi) mai ha cercato scorciatoie rispetto al duro e faticoso allenamento, per una volta accettò come compromesso la manipolazione del mago Babidi, senza però permettergli di controllarlo a pieno. Era disposto anche a ciò, pur di tornare, quanto meno per poche ore, allo stato selvaggio di un tempo!

Majin Vegeta si sentiva il più forte, senza eguali, impareggiabile. Rassicurato dal quel nuovo potere. Se poi il vostro affetto è maggiormente diretto verso il primogenito del suo rivale, vi potreste sorprendere di quante volte un combattente di tale calibro si sia scomposto verso l'aura di Gohan. Infatti, sono molteplici le occasioni in cui Vegeta offende Gohan, incredulo della sua potenza. Così immensa da farlo sentire sminuito!

Se, infine, il vostro cuore non tradirà mai l'amore per Vegeta, potrete aiutarlo a livellare sul videogioco di maggior successo più recente legato al franchise, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione di Dragon Ball Z Kakarot.