Majo No Tabitabi arriva in Italia con Planet Manga: primo Volume in uscita a giugno

Dopo aver annunciato l'uscita di una nuova edizione del Fanbook di Nana, Planet Manga ha presentato un'altra serie in uscita questa primavera, Majo no Tabitabi. La serie, a cui d'ora in poi ci riferiremo con il titolo italiano ufficiale "I viaggi della strega", sarà preordinabile dal prossimo mese e debutterà a giugno.

I viaggi della strega: The Journey of Elaina nasce come serie di light novel scritta da Jogi Shiraishi e disegnata da Azura, attualmente in corso in Giappone con 16 Volumi pubblicati e un diciassettesimo in uscita a luglio. Planet Manga porterà in Italia l'adattamento manga, realizzato da Itsuki Nanao e attualmente in corso con 3 Volumi disponibili. La serie ha anche ricevuto un adattamento anime nell'ottobre del 2020, già rinnovato per una seconda stagione.

Per quanto riguarda la trama, sinossi de I viaggi della strega recita quanto segue: "Sin da bambina, Elaina è sempre stata affascinata dalle storie contenute nel suo libro preferito, soprattutto da quella che raccontava la storia di una strega viaggiatrice di nome Nike. Impegnatasi per diventare una strega in modo da seguire le orme della sue eroina, Elaina inizia il suo viaggio, e così la sua leggenda ha inizio".

E voi cosa ne pensate? Acquisterete il primo Volume? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto vi salutiamo lasciandovi alla lista delle migliori uscite del 2021 firmate Planet Manga.