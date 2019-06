Major X, Marvel ha svelato il nome della madre del figlio di Cable

Circa due mesi fa è stata svelata l'identità segreta di Major X, protagonista della nuova serie scritta e disegnata da Rob Liefeld, creatore di Deadpool che già nel primo numero rivelava che il suo nuovo personaggio altri non era che il figlio di Cable, Alexander Summers, proveniente da un universo alternativo chiamato X-Istence.

Quando però nel primo volume della nuova serie era stato svelato il padre di Major X, non era ancora nota chi fosse la madre: saputo quindi che Cable ha un figlio, mancava ancora un segreto da svelare. Nel numero 5 della saga, però, finalmente Liefeld ha voluto raccontarci anche quest'altro aspetto della vita di Alexander, un personaggio che assomiglia a un incrocio tra Cable e Deadpool.



La madre è una notissima X-Men, che Major X ritrova alla scuola di Charles Xavier insieme con molti altri mutanti: si tratta di Storm, personaggio che il protagonista saluta con un "Hello Mother" dopo essersi tolto il casco. In Italia conosciuta come Tempesta, Ororo Munroe è il suo alter ego, comparsa per la prima volta nel 1977 in Giant-Size X-Men. Ovviamente la pagina funge da cliffhanger per il prossimo numero, il 6, che risponderà a numerose altre domande sorte dopo questa rivelazione.