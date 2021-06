Make My Day: locandina e staff del nuovo film anime di Netflix

Nel 2020, Netflix dichiarò di voler collaborare con le CLAMP e altri artisti e diversi studi d'animazione, per portare molti più prodotti sulla sua piattaforma ispirati agli anime. A distanza di un anno, quei frutti si stanno iniziando a vedere. Durante la Geeked Week è stato infatti annunciato l'arrivo di diversi prodotti, tra cui Make My Day.

I tanti annunci di Netflix durante la Geeked Week non hanno permesso di osservare con attenzione la natura dei nuovi prodotti. Tuttavia in queste ore è stata rivelata qualche informazione in più sugli svariati titoli in arrivo sulla piattaforma.

Make My Day sarà un film anime prodotto da Netflix e che vedrà la partecipazione di Yasuo Ohtagaki, mangaka di lavori come Moonlight Mile e Mobile Suit Gundam Thunderbolt. Sarà lui il creatore della storia di Make My Day, creata per l'occasione e dunque completamente originale. Il mangaka era uno di coloro che aveva accettato il progetto di Netflix dello scorso anno.

Yumiko Yoshizawa si occuperà della sceneggiatura, mentre Shoji Kawamori e Kiyotaka Oshiyama (Flip Flappers, FLCL Progressive, FLCL Alternative) saranno i mechanical designer del film. Ciò significa che potremmo vedere la presenza di robot e velivoli di varia natura. Il film Make My Day sarà diretto da Makoto Honda, con lo studio taiwanese 3DCG Studio 5 INC che si occuperà delle animazioni e del character design.

La storia sarà ambientata su un pianeta alieno di ghiaccio e neve dove l'umanità è messa a dura prova da alcune creature che sbucano dal sottosuolo. Riusciranno gli umani a resistere a questi pericoli alieni?