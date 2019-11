Maki di Fire Force si sveste anche nella realtà con l'ultimo cosplay

La moda dei cosplay ha generato un nuovo tipo di mercato, nel quale si stanno inserendo modelle esclusivamente legate a questo fenomeno. Le avvenenti ragazze fanno a gara per i travestimenti più eccezionali, dettagliati e conformi all'originale, ma naturalmente non mancano quelli molto sensuali basati su personaggi come Maki di Fire Force.

Il manga Fire Force ha da poco generato un anime che sta conquistando pian piano i fan. Dopo le varie fan art come quella dedicata a Iris, sono arrivati anche i cosplay basati sui vari protagonisti della serie. Tra le cosplayer che si sono addentrate nel mondo fiammeggiante c'è Elizabeth Rage, modella che ha deciso di vestire i panni di Maki Oze.

Il personaggio di En en no Shouboutai è apparsa alla Lisboa Games Week vestita come la pompiere della serie e ha deciso di mostrare i risultati sul proprio account Instagram. Come potete vedere in calce, la ragazza ha replicato sia alcuni tratti distintivi, come gli occhi e i capelli, che parte del il vestiario, con il reggiseno nero e la mancanza della tuta arancione che fanno notare molto la figura curvilinea.

La simpatica strega della compagnia 8 di Fire Force in questo caso, più che spegnere incendi, ne avrà generato qualcuno. Cosa ne pensate del cosplay di Elizabeth Rage? L'anime è disponibile in Italia con Yamato Video su Youtube, ma i bluray di Fire Force non stanno eccellendo in Giappone.