Makima e il Chainsaw Man in un doppio cosplay pronti a spargere sangue

L'inizio della storia di Denji in Chainsaw Man non è dei più normali, neanche per un manga, in particolare per uno shonen pubblicato sulla famosa Weekly Shonen Jump. Alla sua vita misera si aggiungerà altra difficoltà dopo l'incontro con Makima, colei che sembra invece sollevarlo dalla terribile sofferenza a cui era sottoposto.

E invece Denji si ritroverà a combattere contro altri diavoli e a osservare morti su morti, cercando quantomeno di raggiungere quei piccoli obiettivi di vita normale che si era preposto. Nel 2022 arriverà l'anime di Chainsaw Man e così anche coloro che preferiscono guardare soltanto gli anime potranno assistere alle sanguinose battaglie in cui Makima lancerà Denji. Il protagonista darà sfoggio dei suoi poteri da Chainsaw Man, per ora bisognerà tuttavia attendere ancora qualche mese.

Intanto Sano.cos e Samichuu hanno deciso di non aspettare, proponendo già la loro versione di Makima e Denji in questo cosplay di Chainsaw Man, con il protagonista trasformato e con le motoseghe bene in vista, con Makima dai capelli rossi davanti e pronta a controllarlo a proprio piacimento.

Ma Denji non lavora di certo solo con Makima: ecco un cosplay di Power che fa risaltare un altro personaggio importante del manga.