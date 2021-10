Makima vi renderà i suoi cagnolini in questo cosplay a tema Chainsaw Man

Il primo capitolo di Chainsaw Man si è concentrato sull'aprire la storia di Denji, un ragazzo sfortunato costretto a cacciare diavoli per saldare un debito con alcuni criminali. Questi però lo porteranno a trasformarsi in un diavolo molto particolare e a fare una serie di incontri che gli cambieranno radicalmente la vita.

Il primo di questi incontri sarà per lui anche il più importante. Alla fine del primo capitolo incontrerà Makima, una donna dai capelli rossi e dagli occhi ipnotici che gli lascerà la possibilità di unirsi al suo gruppo governativo, o di essere ucciso. Denji naturalmente accetterà, anche in virtù del fatto che Makima gli farà avere una vita quasi normale rispetto a quella a cui era abituato.

Da lì in poi, le apparizioni di Makima saranno sempre fondamentali in Chainsaw Man e per lungo tempo i fan si sono chiesti quali fossero i suoi obiettivi. Senza fare troppi spoiler, diversi lettori del manga sono poi diventati seguaci dell'enigmatica donna, mentre altri sono stati affascinati già dal primo trailer dell'anime di Chainsaw Man.

I cosplay di Makima contribuiscono alla sua popolarità anche mentre la storia è in pausa, con Okamiisaya che ha deciso di proporre Makima con un guinzaglio tra le mani alla ricerca del suo prossimo cagnolino. C'è anche una Makima italiana in lingerie proposta da Shirokitsune.