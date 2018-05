Makoto Shinkai, autore di Your Name., ha realizzato uno splendido spot pubblicitario

Makoto Shinkai, acclamato direttore di Your Name., ossia uno dei più grandi capolavori d’animazione giapponese dello scorso anno, ha svelato un nuovo progetto: un videoclip prodotto per accompagnare il più recente brano eseguito dal duo rock/jack nipponico che risponde al nome di Sukima Switch.

Visionabile in chiosa all’articolo, il video musicale che accompagna le note della canzone intitolata "Mr. Kite" vede per protagonisti due giovani che, nei due minuti del filmato, passato dalla tenera età al mondo del lavoro che caratterizza la maturità.



Come certamente noterete voi stessi, il video ha un look che molto ricordo quello di Your Name., presentando tuttavia un cast principalmente nipponico. Quella che potrebbe apparire come una scelta casuale nasconde invece un significato molto importante: il video non è stato prodotto soltanto per la canzone dei Sukima Switch, ma anche come parte di una collaborazione con Taisei Corporation, ossia un’azienda nipponica specializzata in ingegneria civile, sviluppo e costruzione immobiliare.



Questo nuovo video è il terzo filmato che Shinkai realizza per promuovere la Taisei Corporation. Già nel 2011, il direttore aveva infatti prodotto un breve spot per il tunnel situato in Turchia, mentre nel 2014 ha realizzato un video che vedeva per protagonista un giovane ingegnere impiegato presso il Noi Bai International Airport in Vietnam. Il più recente filmato, invece, pubblicizza la costruzione della linea ferroviaria Thomson-East Coast Line di Singapore.

