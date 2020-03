Makoto Shinkai doppia uno storyboard di Weathering With You

Nonostante l'incredibile successo ottenuto dal film d'animazione Weathering With You il regista Makoto Shinkai, conosciuto per Your Name, ha ammesso in un'intervista che avrebbe potuto fare di meglio.

Lo Stesso Shinkai ha partecipato di recente ad una sessione di doppiaggio in cui ha donato la voce ad un personaggio apparso in un video-storyboard proprio di Weathering With You. Nel video, che potete trovare in cima alla notizia, vediamo Hina e Hodaka seduti, intenti a mangiare il loro riso fritto e ad impostare il sito Sunshine Girl.

Presto vediamo entrare in scena anche la sorella di Hina, Nagisa. Shinkai qui ha voluto dare la voce , con un tono meno marcato, ad Hodaka, con risultati alquanto positivi e forse più in linea con il carattere originariamente pensato per il personaggio in questione.

Sappiamo che il video in questione sarà disponibile anche nella versione home video che uscirà in Giappone a partire dalla giornata del 27 maggio. Anche se Shinkai sembra essere rimasto deluso dal risultato, Weathering With You è stato premiato come miglior film d'animazione al Japan Academy, arrivando inoltre persino nella top 5 dei film anime più redditizi di tutti i tempi.

Per chi non lo sapesse la trama della pellicola segue la vita del giovane ragazzo Hodaka, che in fuga da casa, riesce a mantenersi facendo lo scrittore per una piccola rivista. Mentre fuori il tempo sembra diventare sempre peggiore, con quella che potrebbe essere una pioggia eterna, Hodaka conosce Hina, una ragazza con poteri misteriosi.