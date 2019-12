Makoto Shinkai: 'In Weathering With You l'amore cambia la prospettiva' E sul nuovo film..

Il 2019 di Makoto Shinakai è stato senza dubbio un anno da incorniciare, tra candidature a Oscar, Annie Awards e il generale successo riscosso dal suo ultimo lavoro: Weathering With You. Il regista ha recentemente discusso con i ragazzi di i ragazzi di Deadline proprio della sua nuova opera, rivelando qualche curioso retroscena e parlando, addirittura, del suo prossimo film.

Shinkai ha iniziato l'intervista parlando di uno dei tanti temi sensibili degli ultimi anni, dichiarando: "Sappiamo che il cambiamento climatico è reale, è qualcosa che sta succedendo in questo momento, ma molti non se ne rendono conto. Ogni estate ci sono acquazzoni o altri disastri naturali legati all'acqua. Sta succedendo tutto questo e non possiamo farci nulla. Il pianeta sta cambiando, e con Weathering With You ho dato una mia interpretazione, cercando di raccontare come i giovani vivono in questo pazzo mondo".

Subito dopo, il regista ha parlato dell'ambientazione e del ruolo dell'amore nel suo film: "Vi dico la verità, abbiamo sempre voluto rendere Tokyo più bella di quanto fosse in realtà. La crew ha visitato diversi posti e ci è stata addirittura concessa la possibilità di sfruttare un elicottero per scattare foto o scannerizzare certi luoghi. Il processo ha aiutato enormemente la rappresentazione grafica in 3DCG. Tutta la bellezza di Tokyo ha a che fare con lo stesso protagonista. Lui è innamorato di Hina, e di conseguenza la città in cui vive appare molto più bella di quello che è. È amore, e l'amore cambia la prospettiva".

Shinkai ha poi concluso parlando del suo ruolo da sceneggiatore e del suo nuovo film: "In qualità di regista e sceneggiatore, scrivo praticamente lo storyboard da solo. Si tratta di una sfida enorme perché un solo errore rischia di rovinare tutto, quindi non posso sbagliare quando scrivo. Quando lavoro su un progetto poi metto tutto me stesso, ma appena finisco voglio subito iniziare a fare altro. Personalmente ritengo che sia fondamentale far uscire un film ogni tre anni, sennò si crea una disconnessione con il pubblico. Attualmente non ho in mente nulla e se voglio farcela devo consegnare qualcosa prima del 31. Sono un po' ansioso, ma spero di farcela".

E voi cosa ne pensate? Avete già recuperato il film di Makoto Shinkai?