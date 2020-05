Makoto Shinkai: prende forma il nuovo film del regista di Your Name, ma ci vorrà tempo

Il regista Makoto Shinkai, famoso soprattutto per aver creato quella pietra miliare dell'animazione giapponese che è Your Name, ha recentemente aggiornato i fan sullo svolgimento dei lavori per il nuovo film, dichiarando che: "Lo sviluppo è iniziato da qualche mese, ma il risultato continua a non essere soddisfacente".

Nel primo dei due aggiornamenti, pubblicati dal 31 marzo ad oggi, l'autore ha scritto: "Creare una storia è complesso. Sto scrivendo la sceneggiatura del nuovo film da circa due mesi, ma ogni giorno sono più confuso. Non so cosa penso, e soprattutto non ho ancora un'idea precisa su come sarà il prodotto finito. Nonostante tutto continuo a scrivere".

Ieri poi Shinkai è ritornato alla carica, dichiarando: "Sto lentamente costruendo il nuovo film. Per ora sto seguendo lo stesso modello di sviluppo che utilizzai tre anni fa con Weathering With You. Non ho la capacità di pensare a storia, personaggi e ambientazione insieme, quindi passo mesi a costruire e smantellare la storia. Il tempo passa velocemente, è quasi arrivata l'estate..".

Pochi mesi fa il regista confermò l'intenzione di far uscire un nuovo film ogni tre anni, in modo da non perdere la connessione col pubblico. La nuova pellicola dovrebbe quindi approdare in tutto il mondo nel corso del 2022, anche se tra sviluppo, pre-produzione, lavorazione e altro, è possibile che il periodo di uscita tardi un po'.

