Makoto Shinkai, regista di Weathering With You, vince il premio culturale di Kodansha

Nonostante la fallita campagna Oscar di Weathering With You, l'opera creata da Makoto Shinkai ha ricevuto numerosi consensi di critica e pubblico, vincendo numerosi premi, tra cui quello istituito da Kodansha.

La casa editrice giapponese ha infatti insignito il regista del "Premio Culturale Noda Publishing", per celebrare i suoi meriti nel mondo dell'editoria. Ecco il commento di Makoto Shinkai: "È stato un anno fantastico per i film, abbiamo girato Your Name e Weathering With You, ma di fronte al grande successo di Disney e Hollywood mi chiedo quali tipo di opere dovremmo creare o cosa dovremmo cercare di ottenere".

All'autore sono state poste anche numerose domande, in particolare una sui suoi progetti futuri: "Scrivendo romanzi mi sono accorto che in Giappone i racconti portano le persone giovani al cinema. Ci sono tanti bambini, dalle scuole elementari fino alle medie, i cui insegnanti mi hanno rivelato che hanno deciso di scrivere delle relazioni sui miei libri o che hanno scoperto il film leggendo il libro. Sono sempre stato molto lontano dal mondo dell'editoria, ma mi sono sorpreso e poi commosso quando ho saputo che i bambini stanno leggendo i miei libri e poi guardando i film".

Per concludere vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Weathering With You, pellicola che ha avuto un notevole successo durante la sua messa in onda in Italia.