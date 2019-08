Makoto Shinkai rivela come il successo di Your Name lo ha influenzato - Aggiornata

Makoto Shinkai è al momento uno dei registi più popolari e apprezzati all'interno dell'industria d'animazione giapponese. Il film che lo ha consacrato - come tutti sappiamo - è Your Name, e il successo dilagante scaturito da esso ha avuto delle inevitabili conseguenze anche sull'autore, che ne ha parlato in un'intervista.

Shinkai si è aperto al Japan Times, dove ha rivelato sia gli aspetti positivi sia quelli negativi del successo mediatico provocato dal film in questione. In particolare, il regista ha avuto dei risvolti sociali davvero curiosi:

"Ha reso la mia vita abbastanza stressantr...mi sento come se fossi costantemente osservato. Le persone mi salutano per strada, e se alcuni mi dicono quanto abbiano apprezzato Your Name, altri mi rivelano invece quanto l'abbiano odiato".

Le critiche che gli sono state rivolte dopo l'uscita del film sono state un duro colpo per lui:

"Mi trovavo dentro un bar e qualcuno accanto me incominciava a criticare il film, oppure ero a mangiare con la mia famiglia e quando accendevo la TV dei personaggi pubblici ne parlavano male. Mi sentivo come se fossi odiato".

Questa sensazione si è riversata sul suo progetto successivo, Weathering With You, per il quale il regista ha scelto un approccio ben definito:

"Ho chiesto a me stesso, dovrei fare un film che piacerà sicuramente alla critica o realizzarne uno che odierebbero ancora di più?...sentivo la necessità di produrre una pellicola che avrebbe portato la critica ad essere ancora più pressante su di me.

L'odio intorno a Your Name mi ha aiutato a capire ciò che volevo veramente fare come autore".

Weathering With You, però, è un film piuttosto diverso:

"Dal momento che è la stessa persona che lo realizza, naturalmente alcuni elementi saranno simili ai film precedenti...ma ho voluto scrivere una storia completamente differente. Ho dovuto creare una certa distanza tra me stesso e ciò che avevo raggiunto con Your Name".

"Come reagirà il Giappone al mio film? Sarà accettato, rigettato o ignorato? La reazione mi aiuterà a capire la meglio il pensiero della nostra società, il modo in cui ragiona in questo momento".

Your Name è da poco disponibile sulla piattaforma VVVVID, mentre un nuovo trailer di Weathering With You è ora online.