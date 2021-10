La Makoto Shinkai Selection arriva a fine novembre con Star Comics

I fan delle emozionanti opere di Makoto Shinkai sono chiamati a raccolta! A fine novembre, gli adattamenti manga tratti dai film anime del maestro giapponese si uniranno nella Makoto Shinaki Selection, un box da collezione che racchiude quattro, toccanti racconti. Ecco il più recente annuncio di casa Edizioni Star Comics.

Il Giardino delle Parole, 5 cm al secondo, La Voce delle Stelle e Weathering with You, già pubblicati in precedenza in formato singolo, andranno a comporre la Makoto Shinkai Selection, il regalo perfetto per chi intende rivivere la magia di queste indimenticabili opere. Dal 24 novembre, al prezzo di 48 euro, questo box da collezione firmato Star Comics arriverà in fumetteria, libreria, e store online italiani. Chi tuttavia possiede già i volumi sopra elencati, potrà acquistare il solo box vuoto al prezzo di 5 euro.

La Makoto Shinaki Selection comincia con Il Giardino delle Parole, opera che racconta la vita di Takao, uno studente che aspira a diventare uno stilista. Quando conosce Yukari Yukino, una donna più grande di lui, la sua vita cambia per sempre. Dopo essersi avvicinati sempre di più, a ogni nuovo incontro, finiscono in una realtà dalla quale nessuno dei due può fuggire.

Il successo che ha consacrato Shinkai è 5 cm al secondo. Grandi amici alle scuole elementari, Takaki e Akari di dividono quando lei è costretta trasferirsi in un’altra città. Nonostante il passare del tempo, il ragazzo non smetta di pensarla, rendendosi conto di come sia maturato un sentimento che va oltre alla semplice amicizia.

La voce delle stelle segue invece le vicende di Noboru, che è da sempre innamorato della compagna Mikako. Quando scopre che la ragazza è stata selezionata per una misteriosa missione spaziale ai confini dello spazio, le sue preoccupazioni e i suoi tormenti crescono a dismisura, esattamente come la distanza che li separerà.

Questa selezione si chiude con Weathering with You. Hodaka, scappato durante l’estate della prima superiore, arriva a Tokyo, metropoli dove incontra Hina, dotata di un potere straordinario. L’incontro con lei, cambia la sua vita in maniera radicale.

E voi, avete già letto o visto le opere del più grande regista giapponese degli ultimi anni? Vi lasciamo all’annuncio della Makoto Shinaki Selection e alle ultime cinque novità Star Comics.