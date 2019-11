Per Makoto Shinkai, 'Weathering With You e Joker hanno lo stesso conflitto'

Weathering With You è uno dei progetti di animazione più proliferi degli ultimi anni, complice l'eredita riscossa dalla precedente opera di Makoto Shinkai, Your Name. In una recente intervista, inoltre, il celebre director ha rivelato alcune interessanti curiosità sull'ultima fatica dello studio Comix Wave.

Dopo aver raggiunto la vetta la box office cinese, il fenomeno cinematografico di Shinkai torna a farà parlare di sé in un'intervista per Crunchyroll. Il regista, infatti, ha rivelato come sia cambiata la sua percezione dell'amore dopo il terremoto che ha sconvolto il Giappone nel 2011, modificando radicalmente la sua visione ottimistica del futuro. Per questo motivo, rispetto alle precedenti opere del sensei, questa componente da "lieto fine" è ben più marcata, dunque più recepita dagli spettatori.

Inoltre, Makoto Shinkai ha avuto modo di spiegare per quale motivo abbia innescato il dibattito tra amore personale e bene pubblico, tema molto caro e apprezzato per gli spettatori. Questa dualità, complice una reciproca popolarità, ha convito il director che "Weathering With You e Joker hanno lo stesso conflitto interiore".

L'intervista, che potete recuperare in integrale tramite il link alla fonte, conclude affermando che il prossimo progetto cinematografico del del regista non arriverà prima di 3 o 5 anni. Vi ricordiamo, infine, che Wathering With You è tornato in Italia dopo un debutto da record, per essere proiettato nelle sale nostrane unicamente il 5 e il 6 novembre. E voi, invece, cosa ne pensate dell'intervista in questione? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.