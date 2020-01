Makoto Shinkai su Weathering With You: 'Potevo fare di meglio' E sul remake di Your Name..

Weathering With You è un successo in America, con più di 5 milioni di dollari incassati nei cinema statunitensi dal 16 gennaio ad oggi. I giornalisti di Polygon non si sono lasciati scappare l'occasione di intervistare il grande autore Makoto Shinkai che, a sorpresa, ha svelato diversi retroscena sul film e sul remake "Made in USA" di Your Name.

Alla domanda del giornalista: "Ci sono state difficoltà durante la produzione di Weathering With You?", Shinkai ha risposto: "La produzione è stata estremamente difficile, come per Your Name. Il problema è che in Giappone mancano soldi, tempo e staff. L'industria è molto redditizia e penso che bisognerebbe investire di più sul settore. Per Weathering With You i carichi di lavoro furono estenuanti, quindi decidemmo di assumere un agopuntore e un terapista per prenderci cura dei lavoratori. Fu molto complesso".

L'autore ha proseguito parlando del risultato finale e dei paragoni con il celebre Hayao Miyazaki di Studio Ghibli: "Sono felice del risultato e di come è stato recepito il film, ma penso che avrei potuto fare di meglio. Ad esempio, durante la proiezione notavo che il pubblico rideva quando volevo che ridesse, ma riguardando il prodotto finito pensavo "Forse avrei potuto fare qualche cambiamento". Ora non vedo l'ora di lavorare al prossimo film, in modo da risolvere tutti quei problemi. Per quanto riguarda Miyazaki, è un paragone che sento spesso, forse perché siamo entrambi in questo settore. Mi ispiro molto a lui e anche io cerco di trattare temi universali, ma non credo assolutamente di essere al suo livello".

Alla fine Shinkai ha parlato del rapporto tra il suo ultimo lungometraggio e Your Name, oltre che sul nuovo remake statunitense: "Non ho mai sentito pressione addosso. Mentre creavo Your Name non pensavo a come fare un film di successo, è stata una semplice conseguenza visto che in quel periodo il pubblico cercava un prodotto simile. Per quanto riguarda il remake hollywoodiano di Your Name in realtà non posso dire molto. Sto comunicando con la produzione comunque, ho letto la sceneggiatura e ho dato il mio feedback. Mi contattano spesso quindi è come se stessi lavorando con loro, ma non posso davvero dire altro. Si vede che vogliono fare qualcosa di importante comunque, e non vedo l'ora di dare un'occhiata al prodotto finito".

