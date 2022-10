Quale malattia affligge Naruto in Sasuke Retsuden?

Sasuke Retsuden è una delle novel di Naruto di maggior successo, tanto da guadagnarsi un adattamento manga. L'esordio di Naruto: La storia di Sasuke su MangaPlus ha però causato qualche perplessità nei fan. Per quale motivo l'Uchiha si mette in viaggio?

Il debutto dell'adattamento manga di Sasuke Retsuden è stato accolto dai lettori con entusiasmo. Tuttavia, i meno esperti potrebbero essere stati confusi dal primo capitolo dell'opera. Le prime vignette del manga di Shingo Kimura mostra un Naruto malato che cerca di impedire a Sasuke di andare nella Terra di Redaku. Quale sorta di male affligge il Settimo Hokage e dove si sta recando l'Uchiha?

La malattia di Naruto pare sia stata causata dai poteri dell'Eremita delle Sei Vie ricevuti durante la Quarta Grande Guerra Ninja. È dunque l'aver ricevuto il chakra di tutte e nove i Cercoteri da Hagoromo Otsutsuki che ha generato problemi di salute nel protagonista. Con l'aggravarsi della malattia con il passare del tempo, sia Kakashi che Sasuke si mettono in viaggio in cerca di una cura.

Un potere così grande ha destabilizzato il chakra all'interno di Naruto, che all'inizio della novel soffre di spasmi e perdite di equilibrio. Secondo Kurama, anche Hagoromo soffriva della stessa malattia, a cui riuscì a trovare una cura durante un suo viaggio nella Terra di Redaku. Questa malattia è incurabile anche per Sakura e solamente Sasuke potrà salvare l'amico approfondendo la conoscenza sugli Otsutsuki.