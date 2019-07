Ecco la malefica copertina di My Hero Academia volume 24!

Chi è al pari con il manga ufficiale su MangaPlus saprà che ultimamente Kohei Horikoshi ha pianificato un lungo arco narrativo completamente dedicato ai suoi villain principali, il gruppo capitanato da Tomura Shigaraki, la League of Villain. E naturalmente la copertina di My Hero Academia numero 24 non poteva esimersi dal mostrarli tutti.

L'account ufficiale di My Hero Academia ha divulgato la nuova copertina del volume 24, in uscita in Giappone il prossimo 4 agosto. A due settimane dall'uscita ufficiale possiamo quindi dare uno sguardo alla nuova illustrazione preparata da Kohei Horikoshi. Innanzitutto, campeggia la scritta che fa da titolo al volume, "All it takes is one bad day" che richiama al capitolo dove Twice sfrutta il suo quirk al massimo.

Nel resto della copertina si mostrano i personaggi attualmente appartenenti alla League of Villain, quindi senza il dottore e Gigantomachia, con Twice e Toga in primo piano, Shigaraki al centro, Dabi al suo fianco e Spinner e Mister Compress alle spalle che tentano di issare un cartello che sostituisca la scritta "Hero" del titolo con quella "Villain", a richiamare il titolo di un altro capitolo "My Villain Academia".

My Hero Academia è un manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, pubblicato in Giappone sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 7 luglio 2014. La serie ha 236 capitoli all'attivo e tre stagioni animate più un film, mentre un ulteriore quarta stagione e un ulteriore lungometraggio sono programmati già per i prossimi mesi.