Malevolent Spirits Monogatari: è ufficiale, l'anime debutterà nel 2023

Pubblicato a partire dal gennaio del 2019, prima sulla rivista Miracle Jump e poi su Ultra Jump, il manga di Malevolent Spirits: Monogatari ha ricevuto una buona accoglienza in patria. Tale successo ha portato alla realizzazione di una trasposizione animata, di cui è stata annunciata la data d’uscita nell’ultimo numero di Weekly Shonen Jump.

Nel numero 49 del 2022 della rivista, uscito il 7 novembre 2022, è stato inserito uno speciale dedicato all’opera scritta e disegnata da Onigunso, dove è stato anche specificato che la premiere dell’anime arriverà nel mese di gennaio 2023. Oltre a questa conferma è stato anche pubblicato il breve trailer che trovate in cima alla notizia, dove vengono presentati tutti i personaggi principali della storia, con l’aggiunta dei doppiatori originali che riportiamo di seguito.

A donare la voce al protagonista maschile Hyoma Kunato sarà Take Otsuka, mentre a doppiare la protagonista femminile Botan Nagatsuki sarà Yuki Takada. A dirigere l’anime, prodotto dallo studio BN Pictures, sarà Ryuichi Kimura, affiancato da Shiori Fujisawa come character designer. La storia gira attorno alla convivenza tra Hyoma, ragazzo che non ha un buon rapporto con gli tsukumogami, spiriti con la capacità di possedere oggetti inanimati, e Botan, ragazza che invece sembra essere molto legata a questi yokai.

Malevolent Spirits: Monogatari si aggiunge quindi alle novità anime in arrivo nei primi mesi del 2023, come l'atteso anime di Nier Automata, basato sul gioco di Yoko Taro, e il ritorno di Vinland Saga con la seconda stagione.