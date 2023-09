La malinconia di Haruhi Suzumiya torna con una light novel a sorpresa

La malinconia di Haruhi Suzumiya, nel lontano 2003, aveva ricevuto l'attenzione dei media con una prima serie di light novel ed è stata successivamente trasportata in anime nel 2010 dalla Kyoto Animation. Dopo 20 anni, il franchise è pronto a celebrare il suo anniversario.

Haruhi Suzumiya e i suoi compagni della Brigata SOS sono pronti a tornare di nuovo. La Sneaker Bunko, ossia l'etichetta editoriale che si occupa di pubblicare le opere di questo franchise, ha rivelato durante un evento che la serie sarebbe tornata con una nuova light novel.

Nello stesso evento in live-streaming, tenutosi per festeggiare anche i 25 anni di Sneaker Bunko, l'editore ha svelato il nome del nuovo romanzo. Il titolo è The Theatre of Haruhi Suzumiya, ossia Il teatro di Haruhi Suzumiya.

Non sarà l'unico modo in cui Sneaker Bunko celebrerà la serie: un concerto evento dal nome La Sinfonia di Haruhi Suzumiya si terrà il 20 gennaio 2024 a Kawaguchi, nel pieno centro della prefettura di Saitama. Dal 24 settembre all'8 ottobre è possibile partecipare alla lotteria tenuta da Ticket Pia.

Questo meraviglioso concerto non solo farà riascoltare al pubblico i migliori brani dell'anime La Malinconia di Haruhi Suzumiya, ma saranno presenti anche alcuni dei doppiatori del cast originale della serie. Ci saranno Aya Hirano, la protagonista Haruhi Suzumiya, Minori Chihara, voce di Yuki Nagato, Minoru Shiraishi, alias Taniguchi e infine Megumi Matsumoto, che interpreta Kunikida.

La serie originale di Haruhi Suzumiya, sotto forma di light novel, è stata scritta da Nagaru Tanigawa con la collaborazione di Noizi Ito per le illustrazioni. La storia segue la bizzarra Haruhi Suzumiya che, insoddisfatta della vita di tutti i giorni e non trovando particolare stimoli nella scuola e nei vari club scolastici, ne crea uno tutto suo.

L'unico ragazzo con cui sembra andare d'accordo è Kyon che, al contrario, è uno studente del liceo come altri. Dopo aver conosciuto altri tre ragazzi, insieme fonderanno la Brigata SOS. Ciò che Haruhi non sa è che i suoi compagni, tranne Kyon sono in realtà esper, alieni e viaggiatori nel tempo che vivono con l'obiettivo di proteggere la dea Haruhi Suzumiya. La malinconia di Haruhi Suzumiya è una delle serie preferite dai fan della Kyoto Animation, mentre un film basato sul franchise è uscito nel 2010.