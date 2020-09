La malinconia di Haruhi Suzumiya torna con un nuovo romanzo a nove anni dalla conclusione

L'account Twitter ufficiale dedicato alla famosa serie La malinconia di Haruhi Suzumiya ha confermato, pochi giorni fa, che il prossimo 25 novembre debutterà il primo sequel ufficiale, a più di nove anni dalla conclusione del'opera originale. Il nuovo Volume si intitolerà L'intuizione di Haruhi Suzumiya e sarà pubblicato da Kadokawa.

L'opera originale è composta da ben undici romanzi, pubblicati nell'arco di otto anni (dal 2003 al 2011) e attualmente in fase di distribuzione in Italia. Dalla serie di light novel è stato tratto un adattamento manga composto da 20 tankobon, due serie anime da 14 episodi l'una e un film, che adatta il quarto Volume della serie.

Per quanto riguarda il nuovo romanzo, Kadokawa ha confermato che la light novel è stata curata dagli stessi autori dell'opera originale e che includerà oltre 250 pagine di contenuti. Il Volume proporrà l’inedito Tsuruya-san no Chosen (La Sfida di Tsuruya) e due short stories, Nana Fushigi Overtime (I Supplementari delle Sette Meraviglie) e Atezuppo Numbers (I Numeri della Congettura). In calce potete dare un'occhiata al tweet ufficiale.

E voi cosa ne pensate? Siete felici di questo ritorno? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui voleste saperne di più invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione dell'anime de La Malinconia di Haruhi Suzumiya.