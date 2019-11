Il malumore del team all'ennesima polemica per Boruto: Naruto Next Generations

Lo Studio Pierrot, nonostante stia sorridendo per il successo della serie animata, è costretta a scendere in campo nell'ennesima polemica legata a Boruto: Naruto Next Generations. Questa volta, tuttavia, il malumore del team è sfociato a causa delle parole di alcuni fan che hanno sgretolato il duro lavoro degli animatori.

Nelle ultime ore è accaduto un fatto spiacevole nei riguardi del franchise di Boruto, in particolare nei confronti del team che da anni sta lavorando senza sosta all'infernale produzione di un anime settimanale. Un post su Twitter da parte di un utente, che criticava aspramente e senza censure alcuni in-between dell'anime, è diventato virale in rete insieme al supporto di altri fan mentre prendevano palesemente in giro alcuni disegni della saga.

Il tweet in questione, che è stato notato dal team che lavora all'anime per Studio Pierrot e poi in seguito cancellato, ha inevitabilmente scatenato il loro malumore sfociando in un'immensa polemica che ha sconvolto i più accaniti fan della serie televisiva. Come potete osservare dal post in calce alla notizia, infatti, un utente ha invitato la community ad allentare i toni poiché i commenti, spesso, nel bene e nel male vengono letti dagli animatori. Rei., dunque, intima a non disprezzare il duro lavoro e il talento del team - riferendosi alla celebre scena di Pain durante lo scontro con Naruto - che quotidianamente si impegna per realizzare la miglior serie televisiva possibile. Sempre lo stesso utente, in risposta a un commento di solidarietà aggiunge:

"Disprezzare gli artisti non è una "critica costruttiva", ma semplicemente essere una massa di idioti."

Ed è proprio questo che qualsiasi appassionato non deve dimenticare. Dietro ogni key animation c'è una persona e, pertanto, il linguaggio utilizzato deve sempre rispettare il buon costume, anche nelle critiche.

E voi, invece, cosa ne pensate della polemica in questione? Diteci la vostra con un commento qua sotto. Vi ricordiamo, infine, che l'anime di Boruto: Naruto Next Generations è in pausa questa settimana.