MamaYuyu è il nuovo manga di Shonen Jump: vale la pena leggerlo?

Fra i nuovi titoli annunciati dalla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha spicca MamaYuyu che ha saputo attrarre i lettori per la sua originalità e per la brillantezza dei colori della sua copertina. Perché ai fan dei manga sta interessando così tanto?

Ormai i veterani dei manga giapponesi sanno bene che un'opera della Shueisha può diventare un'icona del genere shonen come nel caso di One Piece di Eiichiro Oda oppure andare completamente nel dimenticatoio con il rischio di venir cancellati dopo pochi capitoli.

Eppure, sembra che non sarà il caso di MamaYuyu di Yoshihiko Hayashi. Al momento qualsiasi informazione su questo autore è totalmente sconosciuta, ciò che è certo è che non ha una particolare esperienza nel settore dei manga.

L'unica opera "completa" che è possibile leggere del mangaka è una breve one-shot dal nome E ni Kaita Mochi wa Kaita Mochi, ossia Un mochi disegnato in un dipinto. Questa frase apparentemente semplice ha un significato importante che racchiude l'essenza del piccolo manga: per quanto possa essere meraviglioso il mochi disegnato su una tela, non potrà essere mangiato e questo lo rende inutile.

Per chi desidera cimentarsi nell'autore prima di affrontare la lettura di MamaYuyu, sarebbe bene non perdersi assolutamente questa one-shot dai toni leggeri ma profondi. Fra l'altro, può essere utile per comprendere il noto manga edito dalla Shueisha.

Infatti, il protagonista Corleo eredita un potere prestigioso, quello dell'eroe, prima che il precedente possessore muoia. Questo ragazzino, orfano di padre e di madre, viene cresciuto dalla signora dei demoni Mamama e non trova uno scopo nel mondo. Il suo potenziale come eroe è totalmente inutile dal momento che in questo mondo pacifico, umani e demoni vivono in eterna tranquillità.

Se non esistono cattivi da combattere, non esistono eroi e Corleo non può che rassegnarsi. O almeno fino a quando non arriva Evan da un mondo parallelo: anche lui è un eroe e proviene da un mondo in cui i demoni vanno assolutamente temuti.

L'obiettivo di Evan diventa quello di uccidere la Regina Demone e Corleo; tuttavia, dopo che Corleo resta ferito per salvare Evan, quest'ultimo si sacrifica scambiando la propria vita con quella dell'eroe protagonista, in modo che abbia la forza necessaria per combattere le minacce che stanno per arrivare. Questa è una storia di un eroe che dovrà imparare a diventare tale.

MamaYuyu è stata raccomandata da Tatsuki Fujimoto, nonché autore del famosissimo Chainsaw Man e tante altre opere di punta. Un motivo in più per leggere quest'opera che cambierà il destino dei manga!