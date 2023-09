MamaYuyu: la nuova serie di Shonen Jump è già stata raccomandata da un noto mangaka

Weekly Shonen Jump è una rivista in continuo rinnovamento. Ormai da quasi sessant'anni non si lascia sfuggire l'occasione di trovare nuovi successi, a patto però di cancellare le serie meno popolari in pubblicazione. Ed è ciò che è successo di recente, con la cancellazione di Tenmaku Cinema e di altre, a favore di nuove serie, tra cui MamaYuyu.

Le tre nuove serie di Weekly Shonen Jump di questo giro di fine estate sono MamaYuyu di Yoshihiko Hayashi, Kagurabachi di Takeru Hokazono e Two on Ice di Elk Tsukumo. Mentre MangaPlus ha appena colto la seconda, e la terza è prevista per la prossima settimana, MamaYuyu è già arrivato al secondo capitolo, essendo stato pubblicato per la prima volta su Manga Plus domenica 10 settembre.

Il sensei Hayashi non ha molta esperienza, avendo pubblicato molto poco, tuttavia sembra che la sua creatura abbia già intrattenuto diversi lettori, uno molto speciale che si è addirittura esposto per complimentarsi con lui, raccomandandolo ai suoi follower. Ad aver raccomandato MamaYuyu è Tatsuki Fujimoto, autore di Fire Punch, Look Back, Goodbye Eri e Chainsaw Man. Il mangaka, attualmente al lavoro sulla seconda parte della storia di Denji, ha lodato il lavoro di Yoshihiko Hayashi. Un beneplacito importante per un autore che potrebbe provare a scrivere il presente e il futuro di Weekly Shonen Jump.

E voi avete letto i primi capitoli di MamaYuyu? La serie è disponibile in inglese su Manga Plus e ogni domenica verrà pubblicato un capitolo.