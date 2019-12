La mamma di Demon Slayer, Koyoharu Gotouge, dedica un'illustrazione alla Fate/Series

Tra i franchise più potenti e proliferi in Giappone, sicuramente la Fate/Series è tra le opere più amate dagli appassionati. Grazie alla moltitudine di serie collaterali nate dalla visual novel di Kinoko Nasu, che nel 2019 compie 15 anni, trapelano meravigliosi omaggi anche da parte di celebri autori, come dall'autrice di Demon Slayer.

Lo straordinario successo di Demon Slayer, che ha completamente fatto impazzire il mercato editoriale, a seguito dell'adattamento animato a cura di ufotable del fumetto di Koyoharu Gotouge, ha mutato le sorti di un'industria via via sempre più stagnata. Per approfittare l'ondata di popolarità riscossa dalla sua opera, diversi autori ne hanno approfittato per omaggiare la serie, come questa illustrazione di Inosuke dall'autore di Twin Star Exorcist.

La stessa Gotouge, inoltre, è stata chiamata in causa dalla Type Moon per dedicare uno sketch al 15° anniversario dall'uscita della visual novel di Kinoko Nasu, Fate/Stay Night. La rappresentazione grafica in questione, che propone Saber e Rin, potete ammirarla in tutto il suo splendore in calce alla notizia. Il team incaricato dell'anniversario della Fate/Series, inoltre, ne ha approfittato per ribadire che persino Yukito Ayatsu, papà di Another, dedicherà un'illustrazione originale alla mitica saga.

E voi, invece, cosa ne pensate di Saber e Rin immaginati dalla mamma di Kimetsu no Yaiba? Fatecelo sapere con un commento qua sotto, ma non prima di aver recuperato la nostra recensione di Demon Slayer.