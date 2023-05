Le mamme degli anime più amate per il giorno della mamma 2023

Il 14 maggio è stato il giorno della Festa della Mamma. La festa cade sempre la seconda domenica di maggio, e ovviamente viene celebrata in tutto il mondo con regali e tanto altro. Vista la ricorrenza particolare, sono in molti i canali e i siti che hanno proposto quali sono state secondo loro le migliori mamme degli anime.

Uno dei canali a tema anime più noti su Twitter, che propone spesso sondaggi di vario genere ogni settimana, è Anime Trending. Il sito ha preso in considerazione svariati personaggi provenienti da anime andati in onda nell'ultimo decennio. Il sondaggio ha previsto la possibilità per ogni utente di votare fino a 5 personaggi dell'elenco, scelto selezionando le mamme apparse negli anime tra il 2013 e il 2023. Ecco la top 10 delle mamme:

Yor Forger di Spy x Family: 40,40% dei voti; Kyoko Honda di Fruits Basket: 36,30%; Ai Hoshino di Oshi no Ko: 30,10%; Hilling di Ranking of Kings: 23,44%; Miyako Saito di Oshi no Ko: 20,70%; Sachiko Fujinuma di Erased: 18,33%; Maquia di Maquia - When the Promised Flower Blooms: 14,82%; La mamma di Yui di Oregairu: 14,46%; Naoko Natsuki di Re:Zero: 14,23%; Miyako Ishida di A Silent Voice: 13,91%.

Come si nota dall'elenco, vince Yor di Spy x Family, ma fa doppietta Oshi no Ko con ben due mamme, sia la idol Ai Hoshino che la madre adottiva Miyako Saito. In generale, ci sono tanti personaggi appartenenti ad anime lanciati nell'ultimo quinquennio, tranne qualche eccezione di peso. Il voto è stato ottenuto tramite un sondaggio proposto tra il 13 e il 14 maggio. Voi concordate con questa classifica? Secondo voi, quali sono state le mamme migliori del mondo degli anime negli ultimi 10 anni?