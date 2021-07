Mamoru Hosoda e Makoto Shinkai, chi crea i film migliori? La risposta dei fan giapponesi

Mentre la vecchia generazione dei grandi registi giapponesi volge al termine, con icone come Hayao Miyazaki, Mamoru Oshii e Hideaki Anno che lentamente si avvicinano alla fase finale delle proprie carriere, una nuova generazione di director si fa avanti, e tra gli ambasciatori è impossibile non citare Mamoru Hosoda e Makoto Shinkai.

A questo proposito, il sito giapponese Screen1 ha recentemente realizzato un sondaggio con l'obiettivo di scoprire quale di questi due registi è il più apprezzato dal pubblico della terra del Sol Levante, e per farlo ha chiesto a centinaia di spettatori di età compresa tra i 10 e i 69 anni di esprimere una preferenza sul sito ufficiale. I risultati si sono rivelati davvero sorprendenti.

In calce potete dare un'occhiata al grafico a torta, e come potete vedere è difficile trovare un vero vincitore. Nel complesso Mamoru Hosoda ha raccolto il 52,2% delle preferenze, mentre Shinkai ha ottenuto il 47,8%, dei numeri che delineano una sostanziale parità. Secondo quanto riportato da Scren1, parte dei votanti ha definito i film di Hosoda "più naturali e realistici, con scene più forti che permettono ai film di essere apprezzati anche dagli adulti", mentre le pellicole di Shinkai vengono descritte come "splendide tecnicamente, con animazioni, scenari e musiche superbe e storie emozionanti".

Una sfida sicuramente interessante, e noi ovviamente vogliamo sapere la vostra. Quale dei due registi vi piace di più? Preferite il director di Mirai, Belle e Summer Wars o quello di Your Name, Il giardino delle parole e Weathering With You? O magari siete della stessa idea di Mamoru Oshii, con poco riguardo per entrambi i registi? Ditecelo nei commenti!