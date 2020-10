Mamoru Hosoda torna al cinema: l'autore di 'Mirai' aggiorna i fan sul suo nuovo progetto

Nel corso di un'intervista concessa durante il pre-evento del Tokyo Anime Award Festival 2021, il rinomato autore giapponese Mamoru Hosoda ha parlato del suo nuovo progetto cinematografico, asserendo che gli storyboards sono praticamente completi e che presto inizierà la vera e propria fase di produzione del suo prossimo film.

L'ultima lungometraggio realizzato da Hosoda è stato il capolavoro del 2018 Mirai, candidato all'Oscar come Miglior Film d'Animazione e portato in Italia da Dynit. La pellicola aprì al secondo posto al box office giapponese, incassando 400 milioni di yen nel primo weekend e circa 3 miliardi in totale (24 milioni di euro).

Mamoru Hosoda fece il suo debutto come regista nel 2005, dirigendo ONE PIECE: L'isola segreta del barone Omatsuri, il sesto film della saga tratto dall'iconico manga di Eiichiro Oda. Negli anni successivi lavorò su altre due pellicole, La ragazza che saltava nel tempo e Summer Wars, fino a che, nel 2012, non pubblicò il suo primo film originale: Wolf Children.

Oggi, due anni dopo la distribuzione del suo ultimo capolavoro, Hosoda si prepara a tornare al cinema con una nuova pellicola originale, di cui ancora non si conoscono i dettagli. La produzione inizierà a cavallo tra il 2020 e il 2021 ed il film, al netto di possibili ritardi, vedrà la luce nella prima metà del 2022.

E voi cosa ne pensate? Siete curiosi di saperne di più? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto, poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla nostra recensione di Mirai.