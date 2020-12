Mamoru Hosoda, ufficiale il nuovo progetto del regista di Mirai: ecco Belle

Torna l'autore di Mirai con un nuovo anime. Da una collaborazione tra Studio Chizu e Charades, società con sede a Parigi, nasce Belle. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

L'ultimo lungometraggio del famoso regista venne presentato nel 2018 al Directors' Fortnight di Cannes, per poi venire nominato per l'Oscar ed ai Golden Globe, ricevendo anche l'Annie Award come miglior film d'animazione. In seguito al successo di Mirai, Hosoda stesso, in un'intervista, informò i propri fan sullo stato dei lavori di una nuova opera animata.

Belle sarà il nome del prossimo anime originale e narrerà le vicende di una ragazza che vive tra il Gippone ed un mondo virtuale chiamato "U.". Quest'ultimo elemento della trama richiama nella mente dei fan numerosi altri progetti dell'autore tra cui il primo film di Digimon e Summer Wars, entrambi veicoli di temi legati all'impatto delle moderne tecnologie sulla vita. Sembra che il regista voglia incentrare il nuovo film anche su questioni riguardanti la giovinezza, la famiglia, l'amicizia, il coraggio e la speranza.

Yohann Comte di Charades, società di vendita legata allo studio d'animazione per questo progetto, ha affermato: "Negli anni passati ho seguito da vicino l'evoluzione dei brillanti lavori di Mamoru Hosoda. Il suo modo di esprimersi continua a sorprenderci film dopo film. Siamo ansiosi di scoprire la sua nuova interpretazione dei temi di attualità ed universali da lui padroneggiati. Siamo molto orgogliosi di gestire le vendite del suo film più ambizioso fino ad oggi."

Mentre la distribuzione esterna all'Asia sarà gestite da Charades, Belle verrà proiettato nei cinema giapponesi da Toho nell'Estate del 2021.

Cosa ne pensate? Avrete intenzione di vedere il nuovo lavoro di Mamoru Hosoda?