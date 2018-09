Man-Ga accoglie nel proprio palinsesto la trilogia animata di 'Berserk - L'Epoca d'Oro'

Dopo aver recentemente riaccolto nel proprio palinsesto anche l’anime di Devil May Cry, la rete satellitare Man-Ga (canale 133 di Sky) annuncia l’imminente trasmissione delle tre pellicole d’animazione di “Berserk - L’Epoca d’Oro”. Tutti i dettagli dopo il salto!

Attraverso la propria pagina Facebook ed il sito web, Man-Ga fa sapere che sabato 15 settembre, alle ore 21:20 circa, trasmetterà la prima delle tre pellicole, ossia quella intitolata “Berserk - L'Epoca d' Oro: Capitolo I - L'Uovo del Re Dominatore”. I successivi lungometraggi, intitolati rispettivamente “La Conquista di Doldrey” e “L’avvento”, verranno invece trasmessi il 22 e 29 settembre.

Ogni film verrà inoltre dato in replica il giorno successivo alla messa in onda, così che tutti i fan abbiano una seconda opportunità per rivivere le gesta di Guts e gli altri eroi di Berserk. Di seguito, intanto, vi proponiamo la sinossi ufficiale della prima pellicola.

"Nelle terre di Midland, un ragazzo immensamente forte conduce una vita priva di desideri e sogni, combattendo una battaglia dopo l'altra senza schierarsi con qualcuno o credere in qualcosa. Il suo nome è Guts, ed è un mercenario... Su quello stesso suolo muove i suoi passi un uomo dalle immense ambizioni, la persona che ha raccolto a sé un valoroso gruppo di soldati, la squadra dei falchi. Il suo nome è Griffith e, grazie a questi due fondamentali elementi, farà strada alla sua gloria..."