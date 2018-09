Man-Ga annuncia il ritorno dell'anime di Devil May Cry, stasera il primo episodio

Attraverso la propria pagina ufficiale su Facebook, la rete satellitare Man-Ga ha annunciato stamani che, a partire dalle ore 22:20 di stasera, il canale 133 di Sky si tingerà del sangue di demone: la rete trasmetterà infatti il primo episodio del turbolento anime di Devil May Cry!

Ispirato all’omonimo videogioco creato da CAPCOM, l’anime di Devil May Cry è stato prodotto dal noto studio d’animazione nipponico Madhouse e trasmesso da WOWOW nel 2007. Composta da 12 episodi soltanto, la serie ha per protagonista il cacciatore di demoni Dante, il quale è affiancato nel suo lavoro da una ragazzina di nome Patty e dall’informatore Morrison. Per la gioia dei fan, inoltre, nell’anime fanno la loro comparsa anche personaggi storici come Lady e Trish, che sfortunatamente rappresentano alcuni dei rarissimi riferimenti ai videogiochi originali.



In Italia la serie è stata licenziata da Yamato Video, che ne mostrò i primi tre episodi in anteprima in occasione del Future Film Festival del 2008. In seguito, Devil May Cry è approdato nei negozi, in edizione Home Video, e sul canale satellitare Man-Ga della piattaforma Sky, che l’ha trasmesso interamente nell’estate del 2010.



Ricordandovi che la serie è acquistabile su Amazon, sia in DVD che Blu-ray disc, ve ne proponiamo di seguito la sinossi ufficiale.



“Dante, taciturno e affascinante cacciatore di demoni, lavora per l'agenzia Devil May Cry (specializzata nel risolvere situazioni difficili, con o senza complicazioni demoniache) diretta dal baffuto Morrison e si affida a pistola e spadone, oltre che alla propria considerevole esperienza, per avere la meglio contro le malvagie presenze. Dante è figlio di una donna umana e di un demone, e combatte solo se la sua ricompensa è adeguata. Le richieste d'aiuto sono sempre benvenute, preferibilmente da parte di clienti paganti! Eppure qualche volta anche Dante fa uno strappo alla regola, e mette i suoi ragguardevoli talenti al servizio di una giusta causa. Devil May Cry è uno dei più famosi videogiochi per console, prodotto dalla Capcom in diversi episodi. Lo studio Madhouse lo ha trasformato in un anime dalla forte impronta horror e d'azione.”



Vi sintonizzerete su Man-Ga per guardare il primo episodio di Devil May Cry?