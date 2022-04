Management of Novice Alchemist, presentato l'adattamento anime: debutta a ottobre!

Dalla light novel di Mizuho Itsuki, nel 2022 arriverà l’anime di Management of Novice Alchemist. L’annuncio dell’adattamento è stato accompagnato da un artwork celebrativo, oltre che dalle informazioni su cast e staff.

Non debutterà solamente l’anime di Chainsaw Man nell’ottobre del 2022. La trasposizione su schermo della storia scritta da Tatsuki Fujimoto condividerà la scena con Management of Novice Alchemist. Per celebrare questa fantastica notizia, Mizuho Itsuki ha realizzato uno sketch che ritrae la protagonista Sarasa.

L’anime di Management of Noice Alchemist è stato rivelato attraverso un primo teaser trailer. Nella clip, della durata di circa due minuti, gli spettatori vengono introdotti agli eventi. Sarasa è un’orfana con un grande sogno: diventare un alchimista. Finalmente, diplomandosi all’accademia, corona il suo sogno. Sarasa intraprende la tranquilla vita dell’alchimista nel suo piccolo, isolato negozio. Per ottenere gli ingredienti per le pozioni, tuttavia, deve sconfiggere pericolosi mostri.

A dare le proprie voci a Sarasa Ford, Rorea, Iris Lotze e Kate Starven, sono i doppiatori Kanon Takao, Hina Kino, Saori Onishi e Nanaka Suwa. Hiroshi Ikehata di TONIKAWA: Over The Moon For You, dirige l’anime presso lo studio d’animazione ENGI. Harumi Fuuki, già compositore di Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna, sta lavorando alla colonna sonora con Nippon Columbia. Nell’ottobre 2022 arriva anche Pop Team Epic Stagione 2.

Itsuki ha lanciato il romanzo sul sito web Shosetsuka ni Narou nel 2018. Successivamente, l’artista Kirero ne ha realizzato un adattamento manga, la cui serializzazione è cominciata su Comic Valkyrie.