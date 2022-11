Management of Novice Alchemist: un trailer festeggia il debutto dell'anime

Nel mese di aprile, Kadokawa annunciava ufficialmente l’adattamento anime di Management of Novice Alchemist. Con l'anime che ha ormai fatto il suo debutto ufficiale nell'attuale palinsesto autunnale, la società nipponica ha festeggiato l'uscita con un nuovo trailer.

Sul canale YouTube della casa produttrice e distributrice nipponica, è disponibile il terzo teaser PV di Management of Novice Alchemist, anime ispirato all’omonima serie di light novel di Mizuho Itsuki. Questa nuova clip, presenta in via definitiva la sigla di apertura dell’anime, “Hajimaru Welcome” (Starting Welcome) di Aguri Onishi, e il tema di chiusura “Fine Days” di Nanaka Suwa.

Il filmato, permette inoltre di scoprire le premesse della narrazione. Sarasa, è una ragazza orfana che si è appena diplomata in una scuola di alchimia. Dopo aver ricevuto in dono un negozio in una zona isolata dal suo insegnante, intraprende la vita che aveva sempre sognato, quella dell’alchimista. Tuttavia, ciò che l’aspetta è in realtà un negozio malmesso e senza clientela. Il suo compito, è quello di raccogliere ingredienti, allenarsi e vendere materiali per diventare un’alchimista esperta e condurre la vita dei suoi desideri.

L’anime è prodotto presso lo studio d’animazione ENGI, con Hiroshi Ikehata come regista e Shinpei Koikawa come direttore capo delle animazioni. La produzione musicale di Nippon Columbia è affidata a Harumi Fuuki. I protagonisti Sarasa Ford, Rorea, Iris Lotze e Kate Starven saranno doppiati rispettivamente da Kanon Takao, Hina Kino, Saori Onishi e Nanakawa Suwa. Management of Novice Alchemist ha fatto il suo esordio il 3 ottobre 2022, in contemporanea a quello poco dopo l'uscita di My Hero Academia Stagione 6, Spy x Family parte 2 e altri.